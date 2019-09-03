ВИДЕО: Вратарь "Спартака" испортил дебют Знарка в Риге

В стартовом поединке регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак", который летом возглавил бывший наставник сборной России Олег Знарок, уступил в гостях рижскому "Динамо" в овертайме - 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
"Спартак" подвел вратарь Никита Беспалов. На первой минуте дополнительного времени - овертайм проходил в формате "3х3" - он переоценил свои спринтерские возможности и, пытаясь перехватить шайбу, нерасчетливо покинул ворота.
Выскочивший из ворот голкипер столкнулся с собственным защитником и канадским хоккеистом "Динамо" Картером Эштоном, а шайба залетела в ворота.
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