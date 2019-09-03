ВИДЕО: Вратарь "Спартака" испортил дебют Знарка в Риге

"Спартак" подвел вратарь Никита Беспалов. На первой минуте дополнительного времени - овертайм проходил в формате "3х3" - он переоценил свои спринтерские возможности и, пытаясь перехватить шайбу, нерасчетливо покинул ворота.

Выскочивший из ворот голкипер столкнулся с собственным защитником и канадским хоккеистом "Динамо" Картером Эштоном, а шайба залетела в ворота.