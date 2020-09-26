ВИДЕО: Вот это страсти! В российском дерби произошло 29 драк

В матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги зафиксировано уникальное достижение.
В ходе дальневосточного дерби "Амурские тигры" - Сахалинские акулы" произошло 29 драк, сообщает пресс-служба МХЛ. Правда, сумма штрафных минут для такого обилия кулачных поединков не очень впечатляет - 104.
Поединок в Хабаровске завершился победой "Амурских тигров" со счетом 5:2.
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