26.09.2020, 20:10

ВИДЕО: Вот это страсти! В российском дерби произошло 29 драк

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ВИДЕО: Вот это страсти! В российском дерби произошло 29 драк
-Foto: hcamur.ru/

В матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги зафиксировано уникальное достижение.

В ходе дальневосточного дерби "Амурские тигры" - Сахалинские акулы" произошло 29 драк, сообщает пресс-служба МХЛ. Правда, сумма штрафных минут для такого обилия кулачных поединков не очень впечатляет - 104.

Поединок в Хабаровске завершился победой "Амурских тигров" со счетом 5:2.

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