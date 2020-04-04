ВИДЕО: В мире бушует коронавирус, а белорусы целуются и обнимаются. Это как?

За ходом решающего матча, который минчане выиграли в овертайме (3:2), на "Чижовка-Арене" наблюдали 239 зрителей (вместимость сооружения 8800 посадочных мест). По окончании поединка игроки обменялись рукопожатиями, а затем состоялась церемония награждения.

Трус не играет в хоккей

Теперь "Юность" 9-кратный чемпион страны. Чемпионат Беларуси был единственным хоккейным турниром в мире, который не прерывался в связи с пандемией коронавируса.

По официальным данным в Беларуси выявлен 351 инфицированный и зафиксировано 4 смертельных случая, однако белорусские хоккеисты распространения COVID-1, похоже, не очень опасаются, поскольку никаких мер предосторожности после матча они не предпринимали. Сплошное веселье - поцелуи и обнимашки.

Лукашенко советует не паниковать

За несколько часов до решающего матча белорусский лидер Александр Лукашенко побывал в Минской области. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства дал понять, что при холодной погоде опасная инфекция к людям не пристает.

В качестве примера Лукашенко привел курсантов военного училища. Неделю назад они посетили хоккейный матч и никто из них после этого не заболел.

По мнению Лукашенко, главная опасность инфекции – это паника:

"Коронавирусный психоз принесет много опасных последствий. От психоза люди начинаются беситься. Люди с ума сходить начали. Я уверен, что в мире добавилось суицидов. Таковы будут последствия этого психоза. Я не говорю уже про экономику".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!