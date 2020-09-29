ВИДЕО: "Тампа" выиграла Кубок Стэнли, Кучеров - лучший бомбардир

Заключительный матч финальной серии прошел с преимуществом "Тампы" (соотношение бросков 29-22). В середине первого периода она реализовала численное преимущество, а в начале второго увеличила счет.

Четыре россиянина в составе "Тампы"

Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли стал 27-летний российский форвард Никита Кучеров, набравший по системе "гол+пас" 34 (7+27) очка.

Помимо Кучерова, за "Тампу" выступали еще три российских хоккеиста - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Александр Волков. Все они впервые стали чемпионами НХЛ.

Приз самого ценного игрока Кубка Стэнли получил шведский защитник "Тампы" Виктор Хедман, набравший в плей-офф 21 (10+11) очко.

"Тампа" второй раз в своей истории завоевала главный трофей североамериканского хоккея. На пути к финалу она победила в плей-офф "Коламбус" (4:1), "Бостон" (4:1) и "Айлендерс" (4:2). Первый раз "Тампа" выиграла Кубок Стэнли в 2004 году.

Сверхдлинный сезон завершен

Завершившийся сезон был самым длинным в истории НХЛ - он продолжался почти год. Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат был завершен досрочно, а все поединки Кубка Стэнли были сыграны в двух городах Канады без зрителей.

Когда начнется новый сезон в НХЛ - ясности пока нет. Первоначально старт планировался на 1 декабря, но ситуация с коронавирусом может внести коррективы в этот план.