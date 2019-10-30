ВИДЕО: Такое не увидишь в Эстонии. Русский форвард забросил гол года в НХЛ

Особенно красив был первый гол россиянина канадскому клубу. Свечников забросил шайбу из-за ворот в стиле финского форварда Микаэля Гранлунда. Заокеанские комментаторы назвали шайбу Свечникова голом года.

Хоккеисты "Каролины" выиграли поединок у "Калгари" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).