30.10.2019, 13:45

ВИДЕО: Такое не увидишь в Эстонии. Русский форвард забросил гол года в НХЛ

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Andrei Svechnikov
Andrei SvechnikovFoto: James Guillory, USA TODAY Sports

Героем поединка регулярного чемпионата НХЛ "Каролина" - "Калгари" стал нападающий хозяев льда Андрей Свечников, забросивший в середине третьего периода две шайбы.

Особенно красив был первый гол россиянина канадскому клубу. Свечников забросил шайбу из-за ворот в стиле финского форварда Микаэля Гранлунда. Заокеанские комментаторы назвали шайбу Свечникова голом года.

Хоккеисты "Каролины" выиграли поединок у "Калгари" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

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