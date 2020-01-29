ВИДЕО: Супергол в исполнении автора золотой шайбы Олимпиады-2018

22-летний форвард армейцев получил шайбу в средней зоне, находясь спиной к воротам соперника. Нападающий умело развернулся, выскочил один на один с голкипером и технично поразил ворота дальневосточников. Капризов возглавил список лучших снайперов чемпионата КХЛ - на его счету 25 заброшенных шайб.

Уроженец Новокузнецка еще в 2015 году был задрафтован "Миннесотой". Американский клуб НХЛ ждет его осенью в свои ряды.

ЦСКА выиграл поединок регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2. Армейцы уверенно возглавляют Западную конференцию, опережая ближайшего преследователя петербургский СКА на 7 очков. До финиша регулярного чемпионата командам осталось провести 9-10 матчей.