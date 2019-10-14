ВИДЕО: Смотрите, как отбивает буллиты легендарный вратарь "Челси"!

Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал"Петр Чех отразил два буллита в своем дебютном матче за английский хоккейный клуб "Гилфорд Феникс" и помог команде одержать победу.
"Гилфорд Феникс" в воскресенье встречался с "Суиндон Уайлдкэтс-2" во второй английской национальной лиге. Основное время и овертайм завершились вничью - 2:2 - а в серии послематчевых буллитов зарешал 37-летний Чех, который отразил два броска и помог своей команде победить.
Как сообщает Mirror, Чех провел матч в специальной хоккейной маске, на которой были изображены эмблемы "Челси" и "Арсенала":
"Гилфорд Феникc" объявил о подписании контракта с Чехом на этой неделе. Чех завершил карьеру футболиста после сезона-2018/19. Чешский голкипер четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а в составе сборной Чехии завоевал бронзу чемпионата Европы-2004.
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