ВИДЕО: Смотрите, как отбивает буллиты легендарный вратарь "Челси"!

"Гилфорд Феникс" в воскресенье встречался с "Суиндон Уайлдкэтс-2" во второй английской национальной лиге. Основное время и овертайм завершились вничью - 2:2 - а в серии послематчевых буллитов зарешал 37-летний Чех, который отразил два броска и помог своей команде победить.

Как сообщает Mirror, Чех провел матч в специальной хоккейной маске, на которой были изображены эмблемы "Челси" и "Арсенала":

Фото: Scanpix

"Гилфорд Феникc" объявил о подписании контракта с Чехом на этой неделе. Чех завершил карьеру футболиста после сезона-2018/19. Чешский голкипер четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а в составе сборной Чехии завоевал бронзу чемпионата Европы-2004.