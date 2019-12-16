16.12.2019, 12:13

ВИДЕО: Скандал! Московские организаторы перепутали гимны Чехии и Казахстана


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Чехия и Швеция на Кубке Первого канала
Чехия и Швеция на Кубке Первого каналаФото: Scanpix

Организаторы сначала включили гимн Казахстана, после чего несколько минут не могли найти запись чешского гимна. В результате гимн спели чешские болельщики, и игра началась.


Главный тренер чешской команды Милош Ржига заявил, что такая ошибка недопустима на таком уровне.

В итоге сборная Чехии в воскресенье в Москве со счетом 1:3 уступила команде Швеции в последнем матче Кубка Первого канала.

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