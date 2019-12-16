ВИДЕО: Скандал! Московские организаторы перепутали гимны Чехии и Казахстана

Вот за что освистали организаторов Кубка Первого канала pic.twitter.com/ymYviuLKGY — Семён Галькевич (@galkevich32) December 15, 2019





Главный тренер чешской команды Милош Ржига заявил, что такая ошибка недопустима на таком уровне.

В итоге сборная Чехии в воскресенье в Москве со счетом 1:3 уступила команде Швеции в последнем матче Кубка Первого канала.