16.12.2019, 12:13
ВИДЕО: Скандал! Московские организаторы перепутали гимны Чехии и Казахстана
Организаторы сначала включили гимн Казахстана, после чего несколько минут не могли найти запись чешского гимна. В результате гимн спели чешские болельщики, и игра началась.
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