ВИДЕО: Сегодня исполнилось бы 72 года Валерию Харламову. Три гола объяснят вам, насколько он был велик

14 января 1948 года в Москве в семье слесаря Бориса Харламова и беженки из Испании Кармен Ориве-Абад (дома ее называли Бегонией) родился сын, получивший имя в честь Валерия Чкалова и ставший для целого поколения болельщиков ничуть не меньшим идолом, чем легендарный летчик.

За 14 лет хоккейной карьеры Харламов дважды выигрывал Олимпийские игры (и один раз проиграл - помните "Чудо на льду" в исполнении американцев?), восемь раз становился чемпионом мира, получал чудовищные травмы, возвращался, забивал канадским профессионалам, получал приглашения из НХЛ и трагически погиб, так и не доиграв.

О Харламове снимались документальные и художественные фильмы - и это не только "Легенда №17", а, например, "Валерий Харламов. Дополнительное время", где роль звездного хоккеиста исполнил Алексей Чадов, а его партнера по звену - Бориса Харламова - играл эстонский актер Кирилл Кяро.

В этом ролике всего три из почти 500 забитых Харламовым голов. Но зато каких.