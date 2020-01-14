ВИДЕО: Сегодня исполнилось бы 72 года Валерию Харламову. Три гола объяснят вам, насколько он был велик
72 года назад родился, возможно, самый одаренный советский хоккеист.
72 года назад родился, возможно, самый одаренный советский хоккеист.
14 января 1948 года в Москве в семье слесаря Бориса Харламова и беженки из Испании Кармен Ориве-Абад (дома ее называли Бегонией) родился сын, получивший имя в честь Валерия Чкалова и ставший для целого поколения болельщиков ничуть не меньшим идолом, чем легендарный летчик.
За 14 лет хоккейной карьеры Харламов дважды выигрывал Олимпийские игры (и один раз проиграл - помните "Чудо на льду" в исполнении американцев?), восемь раз становился чемпионом мира, получал чудовщиные травмы, возвращался, забивал канадским профессионалам, получал приглашения из НХЛ и трагически погиб, так и не доиграв.
О Харламове снимались документальные и художественные фильмы - и это не только "Легенда №17", а, например, "Валерий Харламов. Дополнительное время", где роль звездного хоккеиста исполнил Алексей Чадов, а его партнера по звену - Бориса Харламова - играл эстонский актер Кирилл Кяро.
В этом ролике всего три из почти 500 забитых Харламовым голов. Но зато каких.
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