14.12.2019, 16:45

ВИДЕО: Сборная России вырвала победу у Чехии в серии буллитов

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Venemaa vs Tsehhi
Venemaa vs TsehhiFoto: Mikhail Tereshchenko/TASS

Во втором туре Кубка Первого канала сборная России одолела в серии буллитов Чехию - 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0).

В первом периоде россияне забросили две шайбы, но затем три раза подряд отличились чешские хоккеисты. Основное время матча завершилось вничью - 3:3.

В серии буллитов победу сборной России принес точный бросок Владимира Ткачева.

Заключительный матч Кубка первого канала сборная России проведет в Санкт-Петербурге с Финляндией. Поединок пройдет на футбольном стадионе "Газпром-Арена".

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