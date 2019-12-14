ВИДЕО: Сборная России вырвала победу у Чехии в серии буллитов

В первом периоде россияне забросили две шайбы, но затем три раза подряд отличились чешские хоккеисты. Основное время матча завершилось вничью - 3:3.

В серии буллитов победу сборной России принес точный бросок Владимира Ткачева.

Заключительный матч Кубка первого канала сборная России проведет в Санкт-Петербурге с Финляндией. Поединок пройдет на футбольном стадионе "Газпром-Арена".