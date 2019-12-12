ВИДЕО: Сборная России шокировала своих болельщиков в Москве

Результат стартового поединка шокировал российских болельщиков, поскольку на домашний турнир были вызваны все сильнейшие хоккеисты КХЛ: костяк команды составили игроки СКА, ЦСКА и казанского "Ак Барса" - в составе 9 чемпионов Олимпиады-2018.

Следующий поединок российская команда - ее тренирует Алексей Кудашов - проведет 14 декабря с Чехией, которая в первом туре победила в овертайме Финляндию - 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 1:0).

Состав сборной России на Кубок Первого канала

Вратари

Илья Сорокин (ЦСКА)

Александр Самонов (СКА)

Тимур Билялов (Ак Барс)

Защитники

Никита Нестеров (ЦСКА)

Вячеслав Войнов (Авангард)

Рушан Рафиков (Локомотив)

Артем Зуб (СКА)

Игорь Ожиганов (СКА)

Андрей Педан (Ак Барс)

Альберт Яруллин (Ак Барс)

Никита Лямкин (Ак Барс)

Андрей Миронов (Динамо М)

Нападающие

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Кирилл Капризов (ЦСКА)

Антон Слепышев (ЦСКА)

Сергей Андронов (ЦСКА)

Павел Карнаухов (ЦСКА)

Андрей Кузьменко (СКА)

Антон Бурдасов (СКА)

Владимир Ткачев (СКА)

Евгений Кетов (СКА)

Александр Барабанов (СКА)

Вадим Шипачёв (Динамо М)

Владимир Ткачёв (Ак Барс)

Кирилл Семенов (Авангард)

Дамир Жафяров (Торпедо)

Никита Сошников (Салават Юлаев)