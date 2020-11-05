ВИДЕО: Сборная России шокировала финских болельщиков

Результат матча довольно неожиданный, поскольку Россия представлена на Кубке "Карьяла" молодежным составом, тогда как финская команда составлена из игроков национального первенства. Перед матчем букмекеры оценивали победу российской команды коэффициентом 6,50.

Несмотря на разницу в возрасте, молодая российская команда превзошла соперника по броскам (26:19). Подопечные Игоря Ларионова очень резво начали матч в Хельсинки, добившись успеха уже на второй минуте. До конца периода россияне забросили еще две шайбы. Финские болельщики, пришедшие на "Хартвалл-Арену", пребывали в шоковом состоянии.

Следующий поединок сборная России проведет 7 ноября со Швецией, которая в первом туре проиграла Чехии - 1:3 (0:2, 0:1, 1:1).

Состав сборной России на Кубок "Карьяла"

Вратари:

Ярослав Аскаров (СКА)

Артур Ахтямов (Ак Барс)

Вадим Жеренко (Динамо Москва)

Защитники:

Кирилл Кирсанов (СКА)

Егор Шеховцов (СКА)

Даниил Князев Кузьмин (ЦСКА)

Дмитрий Костенко (Лада)

Шакир Мухамадуллин (Салават Юлаев)

Иван Рогов (Северсталь)

Никита Седов (Сочи)

Даниил Чайка (ЦСКА)

Семен Чистяков (Авангард)

Нападающие:

Данил Алалыкин (Салават Юлаев)

Родион Амиров (Салават Юлаев)

Данил Башкиров (Салават Юлаев)

Егор Афанасьев (ЦСКА)

Тахир Мингачев (ЦСКА)

Захар Бардаков (Витязь)

Максим Березкин (Локомотив)

Арсений Грицюк (Авангард)

Егор Чинахов (Авангард)

Максим Грошев (Нефтехимик)

Дмитрий Злодеев (Динамо Москва)

Василий Подколзин (СКА)

Егор Спиридонов (СКА)

Марат Хуснутдинов (СКА)

Илья Сафонов (Ак Барс)

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/hockey/article-4169511-sostav-sbornoj-rossii-po-hokkeju-na-kubok-karjala-2020-tam-sygraet-molodjozhnaja-sbornaja.html?utm_source=copypaste