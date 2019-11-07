ВИДЕО: Сборная России с поражения стартовала в Хельсинки

В Хельсинки стартовал первый этап Еврохоккейтура. В матче открытия сборная России в упорной борьбе уступила хозяевам турнира финнам - 3:4 (1:0, 1:2, 1:2).
Результат матча не удивляет. Финляндия - все-таки действующий чемпион мира, а у России новый тренер Алексей Кудашов и экспериментальный состав, в котором много дебютантов. В команде лишь один победитель Олимпиады-2018 в Пхенчхане - защитник Артем Зуб.
В начале третьего периода россияне вышли вперед - 3:2, но финны быстро забросили две шайбы и вырвали победу. В российской команде отличились защитники Дамир Шарипзянов и Рушан Рафиков (дважды).
Следующий поединок Евротура сборная России проведет в Хельсинки 9 ноября со Швецией. Скандинавы в первом туре проиграли Чехи и - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).
Состав сборной России на Кубок "Карьяла"
Вратари
Игорь Бобков (Авангард)
Иван Бочаров (Динамо М)
Александр Самонов (СКА)
Защитники
Артем Блажиевский (ЦСКА)
Ярослав Дыбленко (СКА)
Артем Зуб (СКА)
Иван Мищенко (Адмирал)
Рушан Рафиков (Локомотив)
Никита Черепанов (Локомотив)
Камиль Фазылзянов (Ак Барс)
Артем Сергеев (Салават Юлаев)
Дамир Шарипзянов (Нефтехимик)
Нападающие
Сергей Шумаков (Авангард)
Кирилл Семенов (Авангард)
Антон Слепышев (ЦСКА)
Павел Карнаухов (ЦСКА)
Константин Окулов (ЦСКА)
Антон Бурдасов (СКА)
Артем Швец-Роговой (СКА)
Андрей Кузьменко (СКА)
Александр Кадейкин (Салават Юлаев)
Никита Сошников (Салават Юлаев)
Павел Кудрявцев (Локомотив)
Денис Алексеев (Локомотив)
Артур Каюмов (Локомотив)
Дамир Жафяров (Торпедо)
Алексей Макеев (Витязь)
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