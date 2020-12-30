ВИДЕО: Сборная России одержала вторую победу на МЧМ-2021

В канадском Эдмонтоне продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в третьем туре группового этапа победила Австрию - 7:1 (4:0, 0:1, 3:0).
Исход поединка с аутсайдером турнира не вызывал сомнения у тренерского штаба российской команды. По этой причине основной голкипер Ярослав Аскаров наблюдал за ходом матча со скамейки запасных. Три шайбы в этом матче забросил капитан команды Василий Подколзин.
Обидчик россиян крупно проиграл
Правда, одно достижение австрийцы все же установили. Если в двух предыдущих матчах чемпионата мира они пропустили 15 безответных шайб, то ворота российской команды им удалось распечатать.
В другом поединке В-группы сборная Чехии, победившая ранее россиян, крупно проиграла американским сверстникам - 0:7 (0:0, 0:3, 0:4).
Троевластие в таблице
Россия, Швеция и США лидируют в групповом турнире, набрав по 6 очков. Правда, скандинавская команда провела на матч меньше соперников.
Заключительный поединок группового этапа сборная России проведет со Швецией - эта встреча состоится 31 декабря (начало в 04:30). На групповой стадии молодежных чемпионатов мира скандинавы выиграли 54 матча подряд! Сумеют ли молодые российские таланты прервать победную серию шведов.
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