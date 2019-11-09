ВИДЕО: Сборная России одержала первую победу на Кубке "Карьяла"

Во втором туре Кубка "Карьяла" хоккеисты сборной России одолели в серии буллитов Швецию - 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 1:0). Подопечные Алексея Кудашова одержали первую победу на финском этапе Евротура.
В середине третьего периода россияне вели с разницей в две шайбы - 4:2, но шведы сумели восстановить равновесие.
В затяжной серии буллитов - для определения победителя потребовалось 16 бросков - успех сопутствовал россиянам.
В заключительном матче финского этапа Евротура российская команда сыграет 10 ноября в Хельсинки с Чехией.
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