09.11.2019, 16:15

ВИДЕО: Сборная России одержала первую победу на Кубке "Карьяла"

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EST 12
Jäähoki Venemaa vs Rootsi
Jäähoki Venemaa vs RootsiFoto: Jussi Nukari via www.imago-images.de, imago images/Lehtikuva

Во втором туре Кубка "Карьяла" хоккеисты сборной России одолели в серии буллитов Швецию - 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 1:0). Подопечные Алексея Кудашова одержали первую победу на финском этапе Евротура.

В середине третьего периода россияне вели с разницей в две шайбы - 4:2, но шведы сумели восстановить равновесие.

В затяжной серии буллитов - для определения победителя потребовалось 16 бросков - успех сопутствовал россиянам.

В заключительном матче финского этапа Евротура российская команда сыграет 10 ноября в Хельсинки с Чехией.

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