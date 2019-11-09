ВИДЕО: Сборная России одержала первую победу на Кубке "Карьяла"

В середине третьего периода россияне вели с разницей в две шайбы - 4:2, но шведы сумели восстановить равновесие.

В затяжной серии буллитов - для определения победителя потребовалось 16 бросков - успех сопутствовал россиянам.

В заключительном матче финского этапа Евротура российская команда сыграет 10 ноября в Хельсинки с Чехией.