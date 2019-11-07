ВИДЕО: Сборная России неудачно стартовала в Хельсинки

Результат матча не удивляет. Финляндия - все-таки действующий чемпион мира, а у России новый тренер Алексей Кудашов и экспериментальный состав, в котором много дебютантов. В команде лишь один победитель Олимпиады-2018 в Пхенчхане - защитник Артем Зуб.

В начале третьего периода россияне вышли вперед - 3:2, но финны быстро забросили две шайбы и вырвали победу. В российской команде отличились защитники Дамир Шарипзянов и Рушан Рафиков (дважды).

Следующий поединок Евротура сборная России проведет в Хельсинки 9 ноября со Швецией. Скандинавы в первом туре проиграли Чехии - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

Состав сборной России на Кубок "Карьяла"

Вратари

Игорь Бобков (Авангард)

Иван Бочаров (Динамо М)

Александр Самонов (СКА)

Защитники

Артем Блажиевский (ЦСКА)

Ярослав Дыбленко (СКА)

Артем Зуб (СКА)

Иван Мищенко (Адмирал)

Рушан Рафиков (Локомотив)

Никита Черепанов (Локомотив)

Камиль Фазылзянов (Ак Барс)

Артем Сергеев (Салават Юлаев)

Дамир Шарипзянов (Нефтехимик)