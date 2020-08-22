ВИДЕО: "Саня останется с нами". Как поддерживают Лукашенко в Беларуси

Хоккейный функционер под музыкальный трек "Саня останется с нами" пьет в салоне автомобиля водку "Президент" белорусского разлива и констатирует: "Хорошо".

Песня "Саня останется с нами" была написана в 2010 году музыкантами минской группы Rockerjocker. Композиция получила большую известность благодаря совпадению с президентскими выборами - Лукашенко тогда шел на четвертый срок. Сами музыканты категорически отвергали какую-либо политическую подоплеку в своем творчестве.

В песне рассказывается о некоем Сане, которого родственники и друзья уговаривают остаться с ними - в итоге он соглашается. Текст песни незамысловат:

Мама просила: "Останься с нами!"

Папа просил: "Останься с нами!"

Ребята просили: "Останься с нами!"

Саня останется с нами!

Саня останется с нами!

Останется с нами все будет ОК!

Саня останется с нами!

Останется с нами все будет ОК!

Саня, останься с нами, Саня!

Сами никак мы, никак мы сами!

Саня, останься с нами, Саня!

Я с вами, ребята! Ребята, я с вами!

С момента написания песни прошло 10 лет, но она, похоже, не потеряла актуальности. Если участники белорусских акций протеста в качестве музыкального сопровождения выбирают песню Виктора Цоя "Перемен", то сторонники Лукашенко предпочитают хит о "Сане, который останется с нами".