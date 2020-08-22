ВИДЕО: "Саня останется с нами". Как поддерживают Лукашенко в Беларуси

Генеральный директор хоккейного клуба "Динамо" (Минск) Дмитрий Басков поддержал президента Беларуси Александра Лукашенко.
Хоккейный функционер под музыкальный трек "Саня останется с нами" пьет в салоне автомобиля водку "Президент" белорусского разлива и констатирует: "Хорошо".
Песня "Саня останется с нами" была написана в 2010 году музыкантами минской группы Rockerjocker. Композиция получила большую известность благодаря совпадению с президентскими выборами - Лукашенко тогда шел на четвертый срок. Сами музыканты категорически отвергали какую-либо политическую подоплеку в своем творчестве.
В песне рассказывается о некоем Сане, которого родственники и друзья уговаривают остаться с ними - в итоге он соглашается. Текст песни незамысловат:
Мама просила: "Останься с нами!"
Папа просил: "Останься с нами!"
Ребята просили: "Останься с нами!"
Саня останется с нами!
Саня останется с нами!
Останется с нами все будет ОК!
Саня останется с нами!
Останется с нами все будет ОК!
Саня, останься с нами, Саня!
Сами никак мы, никак мы сами!
Саня, останься с нами, Саня!
Я с вами, ребята! Ребята, я с вами!
С момента написания песни прошло 10 лет, но она, похоже, не потеряла актуальности. Если участники белорусских акций протеста в качестве музыкального сопровождения выбирают песню Виктора Цоя "Перемен", то сторонники Лукашенко предпочитают хит о "Сане, который останется с нами".
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