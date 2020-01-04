ВИДЕО: Россия вырвала победу у Швеции в овертайме и пробилась в финал

В чешской Остраве близится к завершению молодежный чемпионат мира по хоккею. Первым финалистом турнира стала сборная России (U-20), одолевшая в овертайме полуфинального поединка Швецию - 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0). Российская команда впервые с 2016 года сыграет в поединке за золотые медали.
Первый полуфинал мирового первенства получился богатым на события и подарил любителям хоккея массу самых разнообразных эмоций.
Неудачное начало не смутило россиян
Шведы удачно начали полуфинальный поединок, открыв счет уже на 16-й (!) секунде. Однако такой дебют поединка не смутил россиян.
За несколько минут Иван Морозов и Александр Хованов дважды реализовали численное преимущество, а скандинавы потеряли при этом своего лучшего бомбардира Нильса Хегландера, удаленного с площадки до конца матча. Вскоре подопечные Валерия Брагина еще раз добились успеха - 3:1.
Победный бросок Морозова
К середине матча скандинавы восстановили равновесие, а на 45-й минуте они в третий раз подряд реализовали большинство и вышли вперед - 3:4.
Тренерский штаб сборной России решил сменить вратаря: вместо 17-летнего Ярослава Аскарова на лед вышел 19-летний Амир Мифтахов.
Радость болельщиков "Тре Крунур", впрочем, была недолгой. На 49-й минуте Егор Соколов оформил дубль и сравнял счет - 4:4.
Для определения победителя был назначен овертайм в формате "3х3". В дополнительное время шведы очень опасно атаковали, но последнее слово в этом поединке осталось за российской командой. На 64-й минуте точный бросок Морозова вывел Россию в финал чемпионата мира.
Шведов немного жаль. За 13 лет они не потерпели ни одного поражения в групповых турнирах чемпионатов мира, выиграв 52 матча подряд. Однако за эти годы скандинавы лишь однажды добрались до золотых медалей - случилось это в 2012 году.
С кем сыграет в финале Россия?
Последний раз Россия выигрывала молодежный чемпионат мира в 2011 году в США. После этого россияне еще трижды играли в финалах, но каждый раз уступали Швеции (2012), Канаде (2015) и Финляндии (2016).
Соперником сборной России в поединке за золотые медали будет победитель полуфинального матча Канада - Финляндия (начало в 20:00).
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