ВИДЕО: Россия вырвала победу у Швеции в овертайме и пробилась в финал

Первый полуфинал мирового первенства получился богатым на события и подарил любителям хоккея массу самых разнообразных эмоций.

Неудачное начало не смутило россиян

Шведы удачно начали полуфинальный поединок, открыв счет уже на 16-й (!) секунде. Однако такой дебют поединка не смутил россиян.

За несколько минут Иван Морозов и Александр Хованов дважды реализовали численное преимущество, а скандинавы потеряли при этом своего лучшего бомбардира Нильса Хегландера, удаленного с площадки до конца матча. Вскоре подопечные Валерия Брагина еще раз добились успеха - 3:1.

Победный бросок Морозова

К середине матча скандинавы восстановили равновесие, а на 45-й минуте они в третий раз подряд реализовали большинство и вышли вперед - 3:4.

Тренерский штаб сборной России решил сменить вратаря: вместо 17-летнего Ярослава Аскарова на лед вышел 19-летний Амир Мифтахов.

Радость болельщиков "Тре Крунур", впрочем, была недолгой. На 49-й минуте Егор Соколов оформил дубль и сравнял счет - 4:4.

Для определения победителя был назначен овертайм в формате "3х3". В дополнительное время шведы очень опасно атаковали, но последнее слово в этом поединке осталось за российской командой. На 64-й минуте точный бросок Морозова вывел Россию в финал чемпионата мира.