ВИДЕО: Россия победила Финляндию на шведском этапе Евротура

Сборная России не знает поражений в нынешнем сезоне на этапах Евротура. Россияне выиграли все 7 проведенных матчей, набрав 19 очков. Ближайший преследователь Чехия отстает на 9 очков.

Под руководством Ларионова

В Мальме игрой сборной России руководит наставник молодежной команды Игорь Ларионов, тогда как главный тренер национальной сборной Валерий Брагин остался дома. Ранее Ларионов уже руководил игрой сборной России на первом этапе Евротура в Хельсинки.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира, который проходил в Эдмонтоне, подопечные Ларионова осталась без медалей. В полуфинале они проиграли хозяевам турнира канадцам (0:5), а в поединке за бронзовые медали уступили Финляндии (1:4).

Средний возраст - 22 года

Если Брагин не поехал в Швецию, то возникает резонный вопрос - кто выбирал состав российской команды? Его определяет в последнее время штаб сборной России. Это неформальное объединение возглавляет 39-летний Роман Ротенберг - главный человек в российском хоккее.

В состав сборной России на Шведские хоккейные игры включено много молодых игроков. Все они имеют опыт выступления в КХЛ. Средний возраст хоккеистов - 22 года. Сборная России - самая молодая команда шведского этапа Евротура.

Во втором туре Россия сыграет 13 февраля со шведами, которые обыграли в овертайме Чехию - 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).