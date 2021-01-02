02.01.2021, 21:30

ВИДЕО: Россия - первый полуфиналист молодежного чемпионата мира

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ВИДЕО: Россия - первый полуфиналист молодежного чемпионата мира
Venemaa (U20) vs Saksamaa (U20)AP

После дня отдыха в канадском Эдмонтоне возобновился молодежный чемпионат мира по хоккею. В первом четвертьфинальном поединке сборная России с большим трудом обыграла Германию и пробилась в полуфинал - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Российская команда считалась мегафаворитом матча, но сумела одолеть немецкую команду с преимуществом лишь в одну шайбу.

Россияне отличились в меньшинстве
Подопечные Игоря Ларионова открыли счет в середине первого периода, играя в меньшинстве. Василий Пономарев убежал от соперников и технично обыграл голкипера немецкой команды.

В матчах групповой стадии чемпионата мира сборная Германии большинство своих шайб забросила, реализуя численный перевес. В начале второго периода немцы дважды имели преимущество в одного игрока. Россияне выстояли, а при игре в равных составах Данил Башкиров увеличил счет - случилось это на 29-й минуте.

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В начале третьего периода Германия сократила разрыв в счете до минимума. В оставшееся время она создала еще пару опасных моментов, заставив понервничать болельщиков российской команды. Один раз команду выручил голкипер Ярослав Аскаров, во втором случае шайба угодила в штангу.

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, но ее игра оставила немало вопросов. Если она с трудом справилась со скромной Германией, то что же будет в полуфинале?

Соперник российской команды определится предстоящей ночью, когда будут сыграны все четвертьфинальные матчи.

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