ВИДЕО: Россия - первый полуфиналист молодежного чемпионата мира

После дня отдыха в канадском Эдмонтоне возобновился молодежный чемпионат мира по хоккею. В первом четвертьфинальном поединке сборная России с большим трудом обыграла Германию и пробилась в полуфинал - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Российская команда считалась мегафаворитом матча, но сумела одолеть немецкую команду с преимуществом лишь в одну шайбу.
Россияне отличились в меньшинстве
Подопечные Игоря Ларионова открыли счет в середине первого периода, играя в меньшинстве. Василий Пономарев убежал от соперников и технично обыграл голкипера немецкой команды.
В матчах групповой стадии чемпионата мира сборная Германии большинство своих шайб забросила, реализуя численный перевес. В начале второго периода немцы дважды имели преимущество в одного игрока. Россияне выстояли, а при игре в равных составах Данил Башкиров увеличил счет - случилось это на 29-й минуте.
Штанга - лучший друг вратаря
В начале третьего периода Германия сократила разрыв в счете до минимума. В оставшееся время она создала еще пару опасных моментов, заставив понервничать болельщиков российской команды. Один раз команду выручил голкипер Ярослав Аскаров, во втором случае шайба угодила в штангу.
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, но ее игра оставила немало вопросов. Если она с трудом справилась со скромной Германией, то что же будет в полуфинале?
Соперник российской команды определится предстоящей ночью, когда будут сыграны все четвертьфинальные матчи.
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