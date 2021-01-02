ВИДЕО: Россия - первый полуфиналист молодежного чемпионата мира

Российская команда считалась мегафаворитом матча, но сумела одолеть немецкую команду с преимуществом лишь в одну шайбу.

Россияне отличились в меньшинстве

Подопечные Игоря Ларионова открыли счет в середине первого периода, играя в меньшинстве. Василий Пономарев убежал от соперников и технично обыграл голкипера немецкой команды.

В матчах групповой стадии чемпионата мира сборная Германии большинство своих шайб забросила, реализуя численный перевес. В начале второго периода немцы дважды имели преимущество в одного игрока. Россияне выстояли, а при игре в равных составах Данил Башкиров увеличил счет - случилось это на 29-й минуте.

Штанга - лучший друг вратаря

В начале третьего периода Германия сократила разрыв в счете до минимума. В оставшееся время она создала еще пару опасных моментов, заставив понервничать болельщиков российской команды. Один раз команду выручил голкипер Ярослав Аскаров, во втором случае шайба угодила в штангу.

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, но ее игра оставила немало вопросов. Если она с трудом справилась со скромной Германией, то что же будет в полуфинале?

Соперник российской команды определится предстоящей ночью, когда будут сыграны все четвертьфинальные матчи.