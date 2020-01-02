ВИДЕО: Россия - первый полуфиналист молодежного чемпионата мира

Первым полуфиналистом молодежного чемпионата мира по хоккею стала сборная России (U-20). Подопечные Валерия Брагина в непростом четвертьфинальном поединке одолели в чешском Тршинеце Швейцарию - 3:1 (0:0, 3:1, 0:0).
Россияне заметно превосходили соперника в индивидуальном мастерстве, но счет им удалось открыть только на 22-й минуте. Численное преимущество реализовал Дмитрий Воронков.
Правда, швейцарцы к середине матча восстановили равновесие, воспользовавшись провалом в обороне россиян. Однако еще до перерыва Александр Хованов и Воронков (в большинстве) забросили две шайбы.
За три минуты до конца поединка Швейцария пошла ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но счет так больше не изменился. Лучшим игроком матча в составе российской команды был признан 17-летний вратарь Ярослав Аскаров.
Соперник россиян в полуфинале определится в ходе жеребьевки, которая пройдет по окончании четвертьфинальных матчей.
Молодежный чемпионат мира - 1/4 финала (2 января)
Россия - Швейцария 3:1
16:00 Острава Канада - Словакия
18:30 Тршинец США - Финляндия
21:00 Острава Швеция - Чехия
Полуфинальные поединки пройдут 4 января. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 5 января.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Более 50 человек пострадали в Армении от пиротехники на Новый год
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Лифт убил целую семью