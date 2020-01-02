02.01.2020, 16:00

ВИДЕО: Россия - первый полуфиналист молодежного чемпионата мира

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EST 11
Venemaa (U20) vs Sveits (U20)
Venemaa (U20) vs Sveits (U20)Foto: Petr David Josek, AP

Первым полуфиналистом молодежного чемпионата мира по хоккею стала сборная России (U-20). Подопечные Валерия Брагина в непростом четвертьфинальном поединке одолели в чешском Тршинеце Швейцарию - 3:1 (0:0, 3:1, 0:0).

Россияне заметно превосходили соперника в индивидуальном мастерстве, но счет им удалось открыть только на 22-й минуте. Численное преимущество реализовал Дмитрий Воронков.

Правда, швейцарцы к середине матча восстановили равновесие, воспользовавшись провалом в обороне россиян. Однако еще до перерыва Александр Хованов и Воронков (в большинстве) забросили две шайбы.

За три минуты до конца поединка Швейцария пошла ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но счет так больше не изменился. Лучшим игроком матча в составе российской команды был признан 17-летний вратарь Ярослав Аскаров.

Соперник россиян в полуфинале определится в ходе жеребьевки, которая пройдет по окончании четвертьфинальных матчей.

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16:00 Острава Канада - Словакия

18:30 Тршинец США - Финляндия

21:00 Острава Швеция - Чехия

Полуфинальные поединки пройдут 4 января. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 5 января.

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