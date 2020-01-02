ВИДЕО: Россия - первый полуфиналист молодежного чемпионата мира

Россияне заметно превосходили соперника в индивидуальном мастерстве, но счет им удалось открыть только на 22-й минуте. Численное преимущество реализовал Дмитрий Воронков.

Правда, швейцарцы к середине матча восстановили равновесие, воспользовавшись провалом в обороне россиян. Однако еще до перерыва Александр Хованов и Воронков (в большинстве) забросили две шайбы.

За три минуты до конца поединка Швейцария пошла ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но счет так больше не изменился. Лучшим игроком матча в составе российской команды был признан 17-летний вратарь Ярослав Аскаров.

Соперник россиян в полуфинале определится в ходе жеребьевки, которая пройдет по окончании четвертьфинальных матчей.

Молодежный чемпионат мира - 1/4 финала (2 января)

Россия - Швейцария 3:1

16:00 Острава Канада - Словакия

18:30 Тршинец США - Финляндия

21:00 Острава Швеция - Чехия

Полуфинальные поединки пройдут 4 января. Матч за бронзовые медали и финал состоятся 5 января.