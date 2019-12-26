ВИДЕО: Россия неудачно начала молодежный чемпионат мира

Российские хоккеисты неудачно провели дебютный отрезок поединка, пропустив в начале матча две шайбы. Впрочем, отыгрались подопечные Валерия Брагина быстро.

Превзошли по броскам, но...

Во втором периоде чехи удачно использовали свои шансы и вновь вышли вперед. Догнать соперника россияне так и не смогли.

Российская команда значительно превзошла соперника по броскам (36-22), но слабая игровая дисциплина - было много необязательных удалений - не позволила ей добиться положительного результата. В составе россиян дважды отличился защитник Егор Замула.

Канада победила американцев

Следующий поединок Россия проведет 28 декабря с Канадой, которая в стартовом матче одержала волевую победу над США - 6:4 (0:2, 3:0, 3:2).

В параллельной группе действующий чемпион мира Финляндия уступила в дополнительной пятиминутке Швеции - 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). Победную шайбы скандинавы забросили в большинстве за 5 секунд до окончания овертайма.

Формула проведения молодежного чемпионата мира осталась неизменной. На первом этапе 10 команд разбиты на две группы. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из каждой группы.