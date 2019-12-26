ВИДЕО: Россия неудачно начала молодежный чемпионат мира

На ледовых аренах Чехии стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В матче открытия сборная России (U-20) проиграла в Остраве хозяевам турнира чехам - 3:4 (2:2, 1:2, 0:0).
Российские хоккеисты неудачно провели дебютный отрезок поединка, пропустив в начале матча две шайбы. Впрочем, отыгрались подопечные Валерия Брагина быстро.
Превзошли по броскам, но...
Во втором периоде чехи удачно использовали свои шансы и вновь вышли вперед. Догнать соперника россияне так и не смогли.
Российская команда значительно превзошла соперника по броскам (36-22), но слабая игровая дисциплина - было много необязательных удалений - не позволила ей добиться положительного результата. В составе россиян дважды отличился защитник Егор Замула.
Канада победила американцев
Следующий поединок Россия проведет 28 декабря с Канадой, которая в стартовом матче одержала волевую победу над США - 6:4 (0:2, 3:0, 3:2).
В параллельной группе действующий чемпион мира Финляндия уступила в дополнительной пятиминутке Швеции - 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). Победную шайбы скандинавы забросили в большинстве за 5 секунд до окончания овертайма.
Формула проведения молодежного чемпионата мира осталась неизменной. На первом этапе 10 команд разбиты на две группы. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из каждой группы.
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