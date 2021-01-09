ВИДЕО: Рестарт чемпионата Эстонии по хоккею. Нарва и "Вялк" одержали победы

После перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями, возобновился чемпионат Эстонии по хоккею. Действующий чемпион тартуский "Вялк" победил в гостях таллиннский "Пантер" - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).
Тартусцы предстали после длительной паузы в своем практически боевом составе - в заявке не было лишь лучшего бомбардира чемпионата россиянина Данила Галимуллина. В составе хозяев льда бросилось в глаза отсутствие словацких легионеров Даниэля и Давида Баранеков.
"Вялк" победил лидера На протяжении всего матча "Вялк" вел в счете и одержал заслуженную победу над лидером первенства. В составе тартусцев дважды отличились Василий Титаренко и россиянин Федор Гусынин.
Судьи выписали игрокам в общей сложности 66 минут штрафа. В составе "Пантер" чаще других наказывались Алексей Лубнин (18 минут) и Михкель Выранг (16 минут), которые раньше выступали за тартускую команду.
Нарвитяне впервые сыграли за два месяца В другом матче дня нарвская ПСШ выиграла дома принципиальный поединок у кохтла-ярвеского "Эвереста" - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Для нарвитян это была первая официальная игра за два с лишним месяца.
"Тяжелый получился матч. После столь длительной паузы играть очень непросто - было много ошибок и сумбура в действиях игроков, но для нас все закончилось удачно", - так прокомментировал исход поединка наставник ПСШ Илья Ильин.
"Вялк" догнал в турнирной таблице чемпионата Эстонии "Пантер" - оба клуба набрали по 7 очков. Далее расположились "Эверест" (6), ПСШ (4) и "Вайперс" (2).
Следующий матч чемпионата Эстонии состоится 10 января. Нарвитяне будут принимать аутсайдера первенства "Вайперс".
Все матчи чемпионата Эстонии проводятся без зрителей. На поединки детско-юношеских чемпионатов страны запрет продлен до 1 февраля.
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