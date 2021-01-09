ВИДЕО: Рестарт чемпионата Эстонии по хоккею. Нарва и "Вялк" одержали победы

Тартусцы предстали после длительной паузы в своем практически боевом составе - в заявке не было лишь лучшего бомбардира чемпионата россиянина Данила Галимуллина. В составе хозяев льда бросилось в глаза отсутствие словацких легионеров Даниэля и Давида Баранеков.

"Вялк" победил лидера

На протяжении всего матча "Вялк" вел в счете и одержал заслуженную победу над лидером первенства. В составе тартусцев дважды отличились Василий Титаренко и россиянин Федор Гусынин.

Судьи выписали игрокам в общей сложности 66 минут штрафа. В составе "Пантер" чаще других наказывались Алексей Лубнин (18 минут) и Михкель Выранг (16 минут), которые раньше выступали за тартускую команду.

Нарвитяне впервые сыграли за два месяца

В другом матче дня нарвская ПСШ выиграла дома принципиальный поединок у кохтла-ярвеского "Эвереста" - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Для нарвитян это была первая официальная игра за два с лишним месяца.

"Тяжелый получился матч. После столь длительной паузы играть очень непросто - было много ошибок и сумбура в действиях игроков, но для нас все закончилось удачно", - так прокомментировал исход поединка наставник ПСШ Илья Ильин.

"Вялк" догнал в турнирной таблице чемпионата Эстонии "Пантер" - оба клуба набрали по 7 очков. Далее расположились "Эверест" (6), ПСШ (4) и "Вайперс" (2).

Следующий матч чемпионата Эстонии состоится 10 января. Нарвитяне будут принимать аутсайдера первенства "Вайперс".

Все матчи чемпионата Эстонии проводятся без зрителей. На поединки детско-юношеских чемпионатов страны запрет продлен до 1 февраля.