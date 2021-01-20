20.01.2021, 21:05
ВИДЕО: Разъяренный вратарь психанул во время матча
Редчайший случай произошел в чемпионате Казахстана по хоккею. Голкипер "Номада" Владимир Крамарь в середине второго периода был удален до конца матча за неспортивное поведение.
Редчайший случай произошел в чемпионате Казахстана по хоккею. Голкипер "Номада" Владимир Крамарь в середине второго периода был удален до конца матча за неспортивное поведение.
После пропущенной шайбы у вратаря сдали нервы - почти две минуты он кричал на партнеров, ломал клюшки, бил по стеклу и бортам.
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