20.01.2021, 21:05

ВИДЕО: Разъяренный вратарь психанул во время матча


EST
Litter
LitterFoto: JIM YOUNG, REUTERS

Редчайший случай произошел в чемпионате Казахстана по хоккею. Голкипер "Номада" Владимир Крамарь в середине второго периода был удален до конца матча за неспортивное поведение.

После пропущенной шайбы у вратаря сдали нервы - почти две минуты он кричал на партнеров, ломал клюшки, бил по стеклу и бортам.

Читайте также: