ВИДЕО: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Кто забросил больше шайб?

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на переговоры в Сочи к российскому лидеру Владимиру Путину. Помимо непростых переговоров за столом по нефти, газу и Союзному государству, руководители двух стран нашли время сыграть и в хоккей.
Путин и Лукашенко вышли на лед в одной хоккейной команде. За нее играл также и младший сын белорусского лидера Николай - лучший бомбардир "Золотой шайбы" в Минске.
Поединок в Сочи завершился увереннной победой команды президентов - 13:4. Путин забросил три шайбы. Именно такого забивного форварда не хватало накануне сборной России в поединке хоккейного Евротура с финнами.
За ходом встречи в Сочи наблюдал бывший глава российского правтельства Дмитрий Медведев. По окончании хоккейного матча Путин и Лукашенко возобновили переговоры по наболевшим вопросам белорусско-российских отношений.
Дочь Пескова сделала откровенное заявление на всю Россию
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину
Стали известны новые правила провоза денег через границу
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться