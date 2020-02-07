ВИДЕО: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Кто забросил больше шайб?

Путин и Лукашенко вышли на лед в одной хоккейной команде. За нее играл также и младший сын белорусского лидера Николай - лучший бомбардир "Золотой шайбы" в Минске.

Поединок в Сочи завершился увереннной победой команды президентов - 13:4. Путин забросил три шайбы. Именно такого забивного форварда не хватало накануне сборной России в поединке хоккейного Евротура с финнами.

За ходом встречи в Сочи наблюдал бывший глава российского правтельства Дмитрий Медведев. По окончании хоккейного матча Путин и Лукашенко возобновили переговоры по наболевшим вопросам белорусско-российских отношений.