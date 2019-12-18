ВИДЕО: Потрясающий гол из-за ворот от молодой русской звезды НХЛ

Andrei Svechnikov just scored with the Michigan Move again pic.twitter.com/Ip5nKfEcqq — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 18, 2019





Прием, который исполнил форвард "Каролины", принято называть "лакросс-гол" или "гол Гранлунда" (в честь шайбы финского хоккеиста в ворота сборной России на чемпионате мира 2011 года).

В октябре 19-летний форвард отличился подобным образом в матче с "Калгари Флэймз", став первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось забросить такую шайбу в официальной игре.