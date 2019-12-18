ВИДЕО: Потрясающий гол из-за ворот от молодой русской звезды НХЛ

Российский форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников забросил шайбу в стиле "лакросс" в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипег Джетс".
Andrei Svechnikov just scored with the Michigan Move again pic.twitter.com/Ip5nKfEcqq— Brady Trettenero (@BradyTrett) December 18, 2019
Прием, который исполнил форвард "Каролины", принято называть "лакросс-гол" или "гол Гранлунда" (в честь шайбы финского хоккеиста в ворота сборной России на чемпионате мира 2011 года).
В октябре 19-летний форвард отличился подобным образом в матче с "Калгари Флэймз", став первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось забросить такую шайбу в официальной игре.
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