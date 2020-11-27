ВИДЕО: Победный старт "Вялка" в Балтийской лиге и поражение "Эвереста"

В составе "Вялка" дважды отличились Дмитрий Шаповалов, Василий Титаренко и Иван Акимов. Ворота защищал 52-летний россиянин Андрей Бунин, которого под занавес встречи сменил 18-летний Юрий Бахтурин.

"Эверест" проиграл в Литве

В параллельном поединке лидер чемпионата Эстонии кохтла-ярвеский "Эверест" в упорной борьбе уступил в Вильнюсе литовскому клубу "Панки" - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

В составе "Эвереста" отличились Егор Антоненко и Андрей Бедняков. Во втором периоде гости не реализовали буллит. В конце матча "Эверест" остался в меньшинстве, ида-вирумаасцы заменили вратаря на полевого игрока, но перевести игру в овертайм эстонскому клубу не удалось.

Поражение в первом поединке практически не оставляет шансов "Эвересту" на выход в финальную стадию турнира. В субботу лидер чемпионата Эстонии сыграет с латвийским клубом "Лиепая", который считается фаворитом группового турнира в Вильнюсе.

"Финал четырех" запланирован в Латвии

В первом розыгрыше Балтийской лиги участвуют 6 команд, разбитые на две группы. В Тарту выясняют отношения "Вялк", "Каунас" и латвийский "Мого". В Вильнюсе соперничают "Эверест", "Панки" и "Лиепая".

В финальную часть турнира, которая пройдет 18-20 декабря в латвийском Резекне, выйдут две лучшие команды из каждой группы.

По регламенту Балтийской лиги каждая команда может заявить в свои ряды 5 хоккеистов и вратаря из других клубов национального первенства, не участвующих в турнире. "Вялк" и "Эверест" отказались от такого усиления, рассчитывая на собственные силы.