13.02.2021, 19:40

ВИДЕО: Победная серия России на Евротуре достигла 8 матчей

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ВИДЕО: Победная серия России на Евротуре достигла 8 матчей
Venemaa jäähokikoondisEPA

Без поражений выступает в Евротуре сборная России. Во втором туре Шведских хоккейных игр россияне в серии буллитов сломили в Мальме сопротивление хозяев турнира шведов - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Победу российской команде принес точный бросок нападающего хабаровского "Амура" Владимира Бутузова.

Сборная России в нынешнем сезоне выиграла в рамках Евротура все 8 проведенных матчей.

В заключительном поединке шведского этапа Евротура российские хоккеисты сыграют 14 февраля с Чехией, которая проиграла в Мальме оба поединка.

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