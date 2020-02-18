18.02.2020, 04:40

ВИДЕО: Овечкин разбушевался и выкинул американца за борт

 (1)
EST
Alex Ovechkin
Alex OvechkinFoto: Stephen R. Sylvanie, USA Today Sports

В поединке регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" - "Вашингтон" капитан гостей Александр Овечкин применил в первом периоде эффектный силовой прием, выкинув американского защитника Нейта Шмидта за борт.

Российский форвард забросил в НХЛ 698 заброшенных шайб, его ждут в "Клубе 700" (в него входят 7 хоккеистов во главе с Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы), но в последнее время Овечкин забуксовал.

"Вашингтон" проиграл в гостях со счетом 2:3, а Овечкин уже 5 матчей не может набрать ни одного очка.

Читайте также: