ВИДЕО: Овечкин разбушевался и выкинул американца за борт

Российский форвард забросил в НХЛ 698 заброшенных шайб, его ждут в "Клубе 700" (в него входят 7 хоккеистов во главе с Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы), но в последнее время Овечкин забуксовал.

"Вашингтон" проиграл в гостях со счетом 2:3, а Овечкин уже 5 матчей не может набрать ни одного очка.

back to your bench, nate pic.twitter.com/tC6xtT9QLc — Washington Capitals (@Capitals) February 17, 2020