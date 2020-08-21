ВИДЕО: Овечкин, Ковальчук и "Вашингтон" вылетели из Кубка Стэнли

В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли хоккеисты "Вашингтона" проиграли "Айлендерс" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). Команда Александра Овечкина завершила сезон, проиграв серию островитянам со счетом 1:4.
Героем поединка в Торонто стал канадец Энтони Бовилье. Сначала он реализовал численное преимущество, а в середине матча совершил прекрасный проход к воротам столичного клуба.
В заключительном периоде "Вашингтон" много атаковал. Вернувшийся на лед после травмы Никлас Бэкстрем и Илья Ковальчук имели хорошие шансы для взятия ворот, но голкипер "Айлендерс" Семен Варламов был непробиваем.
За три минуты до конца матча "Вашингтон" заменил вратаря шестым полевым игроком. Риск не оправдался - в оставшееся время в ворота столичного клуба влетели две шайбы.
"Айлендерс" пробился в четвертьфинал Кубка Стэнли. Его следующим соперником будет "Бостон", выигравший серию у "Каролины" - 4:1.
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