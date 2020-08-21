ВИДЕО: Овечкин, Ковальчук и "Вашингтон" вылетели из Кубка Стэнли

Героем поединка в Торонто стал канадец Энтони Бовилье. Сначала он реализовал численное преимущество, а в середине матча совершил прекрасный проход к воротам столичного клуба.

В заключительном периоде "Вашингтон" много атаковал. Вернувшийся на лед после травмы Никлас Бэкстрем и Илья Ковальчук имели хорошие шансы для взятия ворот, но голкипер "Айлендерс" Семен Варламов был непробиваем.

За три минуты до конца матча "Вашингтон" заменил вратаря шестым полевым игроком. Риск не оправдался - в оставшееся время в ворота столичного клуба влетели две шайбы.

"Айлендерс" пробился в четвертьфинал Кубка Стэнли. Его следующим соперником будет "Бостон", выигравший серию у "Каролины" - 4:1.

Кубок Стэнли - 1/8 финала (до четырех побед)

Вашингтон - Айлендерс 1:4

Филадельфия - Монреаль 3:2

Тампа — Коламбус 4:1

Бостон - Каролина 4:1

Вегас — Чикаго 4:1

Колорадо — Аризона 4:1

Даллас — Калгари 3:2

Сент-Луис — Ванкувер 2:3