ВИДЕО: Овечкин и "Вашингтон" удачно начали новый сезон в НХЛ

Хозяева льда выигрывали по ходу матча со счетом 2:0, однако "Вашингтон" усилиями россиян Александра Овечкина и Дмитрия Орлова восстановил равновесие.

В составе гостей отсутствовал дисквалифицированный за употребление кокаина Евгений Кузнецов - российский нападающий пропустит три матча.