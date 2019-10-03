ВИДЕО: Овечкин и "Вашингтон" удачно начали новый сезон в НХЛ

Стартовал регулярный чемпионат КХЛ. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" проиграл на своей площадке в овертайме "Вашингтону" - 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).
Хозяева льда выигрывали по ходу матча со счетом 2:0, однако "Вашингтон" усилиями россиян Александра Овечкина и Дмитрия Орлова восстановил равновесие.
В составе гостей отсутствовал дисквалифицированный за употребление кокаина Евгений Кузнецов - российский нападающий пропустит три матча.
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