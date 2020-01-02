ВИДЕО: Определился соперник cборной России в полуфинале МЧМ-2020

В полуфинале россияне сыграют со шведами, во второй паре действующий чемпион мира Финляндия сразится с Канадой.

Швеция - единственная команда на мировом первенстве, выигравшая все 5 проведенных матчей с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 25-8.

Полуфинальные поединки пройдут в субботу, 4 января, в Остраве. Там же 5 января состоятся матч за бронзовые медали и финал.

Молодежный чемпионат мира - 1/4 финала (2 января)

Россия - Швейцария 3:1

Канада - Словакия 6:1

США - Финляндия 0:1

Швеция - Чехия 5:0