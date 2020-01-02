ВИДЕО: Определился соперник cборной России в полуфинале МЧМ-2020
На молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершились четвертьфинальные матчи. Борьбу за медали продолжают сборные России, Канады, Финляндии и Швеции.
На молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершились четвертьфинальные матчи. Борьбу за медали продолжают сборные России, Канады, Финляндии и Швеции.
В полуфинале россияне сыграют со шведами, во второй паре действующий чемпион мира Финляндия сразится с Канадой.
Швеция - единственная команда на мировом первенстве, выигравшая все 5 проведенных матчей с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 25-8.
Полуфинальные поединки пройдут в субботу, 4 января, в Остраве. Там же 5 января состоятся матч за бронзовые медали и финал.
Молодежный чемпионат мира - 1/4 финала (2 января)
Россия - Швейцария 3:1
Канада - Словакия 6:1
США - Финляндия 0:1
Швеция - Чехия 5:0
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