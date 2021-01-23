ВИДЕО: Носилки на лед! Жестокая драка в российском хоккее

В конце встречи на льду вспыхнула потасовка, в ходе которой защитник хозяев льда Тимофей Давыдов повалил нападающего новокузнецкого клуба Демида Паничкина, а затем еще раз ударил лежавшего соперника головой об лед.

17-летний Паничкин потерял сознание. К нему быстро подбежали медики. Ледовую арену молодой хоккеист покинул на носилках. В больнице, куда был доставлен форвард, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Давыдов был удален до конца игры. За грубость и неспортивное поведение 18-летний хоккеист дисквалифицирован на 4 матча.

"Омские ястребы" выиграли матч со счетом 4:1. Повторная встреча соперников должна состояться 23 января, однако новокузнецкий клуб отказывается выходить на этот поединок.