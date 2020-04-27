ВИДЕО | НХЛ сняла фильм про Овечкина. Его появление в лиге вернуло интерес к российским игрокам

"Не каждому выпала такая карьера, как у Великой Восьмерки. В свете 700-го гола суперзвезды "Вашингтона" официальный сайт НХЛ на русском языке повнимательнее присмотрелся к карьере и характеру Александра Овечкина" — говорится в описании фильма.

Форвард Александр Овечкин является суперзвездой НХЛ, трехкратным чемпионом мира. В 2018 году он впервые в истории привел свой "Вашингтон" в победе в Кубке Стэнли. Восемь раз завоевывал приз лучшему снайперу — ”Морис Ришар Трофи”, по три раза получал призы самому ценному игроку — ”Тед Линдсей Эворд” и ”Харт Трофи” и один раз приз лучшему бомбардиру сезона — ”Арт Росс Трофи”. Семь раз участвовал в матче всех звёзд НХЛ. В конце 2009 года вошёл в число 10 лучших игроков НХЛ десятилетия. В январе 2017-го был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

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