ВИДЕО: Невероятно! В ворота клуба НХЛ встал водитель машины для заливки льда. И выиграл матч!

Из-за травмы двух вратарей на 32-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс" - "Каролина Харрикейнз" в ворота гостей пришлось становиться... 42-летнему водителю машины для заливки льда Дэвиду Эйрсу.
Эйрс более 4-х лет не играл в хоккей даже на любительском уровне. Он заливает лед на арене в Торонто, но в критический для команды из Каролины момент, показал, что такое канадское гостеприимство.
Сначала "Каролина" лишилась своего основного голкипера Джеймса Реймера, а когда травму получил и его сменщик Петр Мразек, менеджерам "Харрикейнз" пришлось экстренно искать ему замену. Выбор пал на Эйрса, у которого был хоть какой-то опыт игры в воротах (правда, не на профессиональном уровне). Интересно, что по регламенту "Каролина" должна заплатить голкиперу около 500 долларов, в то время, как тройка нападения, которая терзала его ворота, получает за сезон более 40 миллионов. Любопытно и то, что "Торонто" и "Каролина" ведут борьбу за попадание в плей-офф, а Эйрс был вынужден фактически играть против собственного работодателя.
Однако патриотические чувства не помешали Эйрсу проявить свое мастерство, несмотря на то, что он пропустил две шайбы, его "Каролина" выиграла матч 6:3. А видео игры 42-летнего дебютанта можно увидеть здесь.
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