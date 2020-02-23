ВИДЕО: Невероятно! В ворота клуба НХЛ встал водитель машины для заливки льда. И выиграл матч!

Эйрс более 4-х лет не играл в хоккей даже на любительском уровне. Он заливает лед на арене в Торонто, но в критический для команды из Каролины момент, показал, что такое канадское гостеприимство.

Сначала "Каролина" лишилась своего основного голкипера Джеймса Реймера, а когда травму получил и его сменщик Петр Мразек, менеджерам "Харрикейнз" пришлось экстренно искать ему замену. Пришлось переодевать Эйрса (обычно, должность экстренного голкипера в матчах такого уровня формальна), у которого был хоть какой-то опыт игры в воротах (правда, не на профессиональном уровне). Интересно, что по регламенту "Каролина" должна заплатить голкиперу около 500 долларов, в то время, как тройка нападения, которая терзала его ворота, получает за сезон более 40 миллионов. Любопытно и то, что "Торонто" и "Каролина" ведут борьбу за попадание в плей-офф, а Эйрс был вынужден фактически играть против собственного работодателя.

Однако патриотические чувства не помешали Эйрсу проявить свое мастерство, несмотря на то, что он пропустил две шайбы, его "Каролина" выиграла матч 6:3. А видео игры 42-летнего дебютанта можно увидеть здесь.

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