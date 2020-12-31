ВИДЕО: Молодые российские таланты вырвали победу у шведов в овертайме

Ситуация для российской команды перед поединком со шведами была предельна ясна. Победа в основное время гарантировала подопечным Игоря Ларионова первое место в группе, в случае поражения россияне могли попасть в четвертьфинале на Канаду.

Активное начало

Российские хоккеисты очень активно начали поединок в Эдмонтоне. На 8-й минуте красивая комбинация завершилась точным броском Егора Афанасьева. Скандинавы вскоре, правда, восстановили равновесие, но Родион Амиров на последней минуте периода реализовал большинство.

Второй период прошел с большим преимуществом шведской команды, которая четыре раза имела численное преимущество. Обоснованность некоторых удалений - матч обслуживала канадская бригада судей - вызвала недоумение у тренерского штаба сборной России. Правда, сравняли счет скандинавы при игре в равных составах - 2:2.

В середине третьего периода российская команда снова вышла вперед, однако удержать преимущество она не смогла. Шведы заменили вратаря шестым полевым игроком и восстановили равновесие.

Удачная игра россиян в большинстве

Для определения победителя был назначен овертайм, который проходил в формате "3х3". За 25 секунд до его окончания шведы нарушили правила и остались в меньшинстве. Играть оставалось совсем немного, но Марат Хуснутдинов успел забросить победную шайбу - 4:3.

Российская команда в поединке со шведами продемонстрировала отличную реализацию численного преимущества, реализовав три попытки из четырех!

Рекордная серия шведов завершилась

Победив шведов, россияне прервали впечатляющую серию сборной Швеции, которая с 2006 года на групповой стадии чемпионатов мира выиграла 54 матча подряд.

Молодежная сборная России завершила групповой этап чемпионата мира, гарантировав себе, как минимум, второе место. Ее окончательное расположение в турнирной таблице определится после поединка США - Швеция, который состоится в новогоднюю ночь. Тогда же станет известен соперник россиян в четвертьфинале чемпионата мира.