ВИДЕО: Молодые российские таланты проиграли важнейший матч США

В третьем туре группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла в Остраве США - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).
Судьба встречи была предопределена в концовке второго периода, когда россияне за 6 секунд пропустили две шайбы.
США возглавили таблицу группового турнира - 6 очков. Россия, Канада, Германия и Чехия набрали по 3 очка.
В заключительном матче группового этапа Россия сыграет 31 декабря с Германией. Чтобы пробиться в плей-офф и продолжить борьбу за медали, россиянам необходимо побеждать соперника.
Отель отказался пускать российских туристов
Сделана операция: какие мучения прошёл ребёнок стоявший на гречке
Возможный преемник Волчек Фокин высказался после её смерти
Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство женщин