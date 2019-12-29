ВИДЕО: Молодые российские таланты проиграли важнейший матч США

Судьба встречи была предопределена в концовке второго периода, когда россияне за 6 секунд пропустили две шайбы.

США возглавили таблицу группового турнира - 6 очков. Россия, Канада, Германия и Чехия набрали по 3 очка.

В заключительном матче группового этапа Россия сыграет 31 декабря с Германией. Чтобы пробиться в плей-офф и продолжить борьбу за медали, россиянам необходимо побеждать соперника.