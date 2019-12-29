29.12.2019, 22:35

ВИДЕО: Молодые российские таланты проиграли важнейший матч США

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Venemaa (U20) vs USA (U20)
Venemaa (U20) vs USA (U20)Foto: SIMON HASTEGÃ& RD , imago images/Bildbyran

В третьем туре группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла в Остраве США - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Судьба встречи была предопределена в концовке второго периода, когда россияне за 6 секунд пропустили две шайбы.

США возглавили таблицу группового турнира - 6 очков. Россия, Канада, Германия и Чехия набрали по 3 очка.

В заключительном матче группового этапа Россия сыграет 31 декабря с Германией. Чтобы пробиться в плей-офф и продолжить борьбу за медали, россиянам необходимо побеждать соперника.

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