ВИДЕО: Молодые российские хоккеисты победили в Хельсинки шведов

Поединок со шведами проходил в упорной борьбе. Первая шайба в этом матче была заброшена лишь на 56-й минуте - отличился швед Антон Ведин. В концовке матча россияне заменили вратаря шестым полевым игроком и Родион Амиров восстановил равновесие на 59-й минуте.

Победу принесли буллиты

Овертайм , проходивший в формате "3х3", не выявил победителя. В серии буллитов удача сопутствовала российской команде. Шведы лишь раз смогли пробить 18-летнего вратаря Ярослава Аскарова, россияне добились успеха дважды. Победный бросок исполнил Василий Подколзин.

Напомним, что в Хельсинки сборная России представлена молодежным составом, который готовится к чемпионату мира (U-20). В стартовом матче россияне разгромили сборную Финляндии - 6:2.

Впереди матч с Чехией

Перед началом турнира финны и шведы раскритиковали решение Федерации хоккея России направить на Кубок "Карьяла" молодежный состав.

В заключительный день турнира сборная России 8 ноября сыграет в Хельсинки с Чехией, которая во втором туре победила Финляндию - 2:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Перед заключительным днем Чехия занимает первое место в турнирной таблице - 6 очков. У России на один балл меньше.