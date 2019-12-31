ВИДЕО: Молодежная сборная России пробилась в 1/4 финала чемпионата мира

В последнем туре групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла в Остраве Германию - 6:1 (2:0, 3:0, 1:1). Эта победа вывела россиян в четвертьфинал мирового первенства.
Подопечные Валерия Брагина поднялись на второе место в турнирной таблице, но после заключительного поединка Канада - Чехия (он начнется в 20:00) россияне опустятся на третье или четвертое место в групповом турнире.
Если россияне станут третьими, то в четвертьфинале им предстоит сыграть с победителем матча Финляндия - Швейцария (20:00). В другом случае их ожидает поединок со шведами.
Четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата мира будут сыграны 2 января.
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