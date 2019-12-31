ВИДЕО: Молодежная сборная России пробилась в 1/4 финала чемпионата мира

Подопечные Валерия Брагина поднялись на второе место в турнирной таблице, но после заключительного поединка Канада - Чехия (он начнется в 20:00) россияне опустятся на третье или четвертое место в групповом турнире.

Если россияне станут третьими, то в четвертьфинале им предстоит сыграть с победителем матча Финляндия - Швейцария (20:00). В другом случае их ожидает поединок со шведами.

Четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата мира будут сыграны 2 января.