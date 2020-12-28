ВИДЕО: Молодежная сборная России потерпела неожиданное поражение

Букмекеры считали российскую команду явным фаворитом поединка. Котировка на победу подопечных Игоря Ларионова была 1.10, тогда как возможный выигрыш Чехии - она крупно проиграла в первом туре шведам со счетом 1:7 - оценивался коэффициентом 16.

Неуступчивые чехи

Правда, статистика личных встреч давала совсем другую картину. В пяти последних матчах чешская команда трижды побеждала россиян, в том числе и на предыдущем чемпионате мира в Остраве - 4:3.

Чехи играли второй день подряд, тогда как россияне после победы в стартовом поединке над американцами (5:3) отдыхали. Однако это обстоятельство никак не сказалось на характере матча.

В поединке с американцами российской команде в какой-то мере повезло. За счет жесткого прессинга в зоне соперника она в середине матча с интервалом в минуту дважды добилась успеха. Созданный задел помог тогда одержать победу. В матче с чехами тактика прессинга не работала.

Большинство реализовать не удалось

Сборная Чехии поединок с Россией провела в своей излюбленной манере от обороны. Чехи провели две образцовые контратаки, заставив капитулировать голкипера российской команды Ярослава Аскарова.

После второй пропущенной шайбы на 46-й минуте россияне имели несколько попыток для реализации численного преимущества, но действовали они очень примитивно и бесхитростно. Пробить запасного вратаря чешской команды Лукаша Парика им так и не удалось. Тревожный звоночек для Ларионова и его тренерского штаба.

Неожиданное поражение сборной России запутало расстановку сил в В-группе. Следующий поединок она проведет 30 декабря с аутсайдером турнира Австрией. В заключительном матче групповой стадии россиян ожидает битва со Швецией.