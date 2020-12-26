ВИДЕО: Молодежная сборная России победила американцев

По ходу встречи россияне были впереди - 4:1, однако американцы за две минуты до конца матча реализовали численное преимущество и сократили разрыв в счете до минимума - 4:3.

Россияне прервали неприятную серию

Пытаясь спасти матч и перевести игру в овертайм, заокеанская команда заменила на последней минуте вратаря шестым полевым игроком, но пропустила шайбу в пустые ворота. Окончательный результат установил Егор Чинахов.

Подопечные Игоря Ларионова прервали 5-летнюю серию поражений с американскими сверстниками на молодежных чемпионатах мира. Весомый вклад в победу российской команды внесла четвертая тройка нападения - на ее счету 3 заброшенные шайбы. Лучшим игроком матча в составе россиян был признан Василий Пономарев, оформивший дубль.

Успешный старт Финляндии

В параллельной группе Швейцария проиграла Словакии - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1), а Финляндия без проблем разобралась Германией - 5:3 (2:0, 3:2, 0:1). Из-за проблем с коронавирусом тренерский штаб немецкой команды не смог набрать на поединок с финнами три полноценные пятерки - на лед выходили лишь 14 полевых игроков.

Молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне проходит без зрителей. Все матчи обслуживают канадские судьи.

Следующий поединок хоккеисты сборной России проведут в ночь на 28 декабря с Чехией.