ВИДЕО: Молодежная сборная России крупно проиграла полуфинал канадцам

"Кленовые листья" считались фаворитами полуфинального поединка. Свой статус они подтвердили в дебюте матча, открыв счет уже на 59-й секунде. В середине первого периода в ворота Ярослава Аскарова влетела вторая шайба. До перерыва канадцы еще раз добились успеха.

"Красная машина" снова забарахлила

В истории противостояния России и Канады на молодежном уровне были случаи, когда удавалось ликвидировать дефицит в три шайбы, но в Эдмонтоне россиянам не удалось сотворить чудо. Впрочем, тревожные звоночки относительно перспектив нынешней сборной России прозвучали уже в матче группового турнира с Чехией (0:2) и в четвертьфинальном поединке с Германией (2:1).

Руководители российского хоккея одним из главных козырей команды считали главного тренера Игоря Ларионова, однако знаменитый хоккеист - в декабре ему исполнилось 60 лет - никого прежде никогда не тренировал.

"Красная машина" дала на канадском льду серьезный сбой. Сам Ларионов неоднократно говорил, что под его руководством команда будет играть в атакующий хоккей, но в Эдмонтоне сборная России в двух матчах против Чехии и Канады не смогла забросить ни одной шайбы. Такое с ней на одном турнире случилось впервые.

Североамериканский финал

Во втором полуфинальном поединке США одолели Финляндию - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). В середине третьего периода американцы вели с разницей в две шайбы, но финны сумели восстановить равновесие - 3:3.

Овертайма, казалось, не миновать, но за минуту с небольшим до финальной сирены североамериканцы забросили победную шайбу.

Таким образом, в поединке за бронзовые медали Россия сыграет с Финляндией, а за золото чемпионата мира поспорят сборные Канады и США. Оба матча состоятся в ночь на 6 января.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.