ВИДЕО | Матч НХЛ был прерван из-за тающего льда

Встреча прошла на специально смонтированной площадке на берегу озера Тахо (штат Невада) под открытым небом. Матч начался в полдень по местному времени, когда столбик термометра находился в районе +2 градусов, но после первого периода был прерван из-за тающего льда. Лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (07:00 эст), температура опустилась ниже нуля (ближе к ночи температура упала до минус 7 градусов).

В итоге ”Колорадо” обыграл ”Вегас” со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Сэмуэль Жирар (3-я минута), Натан Маккиннон (32) и Девон Тэйвз (54). У проигравших отличились Алек Мартинес (28) и Алекс Так (55).

Российский нападающий ”Колорадо” Валерий Ничушкин провел на льду 9 минут 14 секунд и не отметился результативными действиями. Всего на счету Ничушкина 14 матчей в нынешнем сезоне НХЛ, в которых он забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную ”Зимнюю классику”, игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.