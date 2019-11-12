12.11.2019, 16:10
ВИДЕО: Массовая драка молодых российских хоккеистов с белорусами
Поединок юношеских сборных Беларуси и России на хоккейном турнире в Минске был отмечен массовой дракой.
Поединок юношеских сборных Беларуси и России на хоккейном турнире в Минске был отмечен массовой дракой.
Инцидент произошел в первом периоде во время смены составов. В драке участвовали 20 хоккеистов.
16-летние российские хоккеисты выиграли поединок со счетом 6:0 и стали победителями Кубка Президентского спортклуба.
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