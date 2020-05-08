ВИДЕО: Май без хоккея - все равно что секс без оргазма
8 мая в Лозанне и Цюрихе должен был стартовать чемпионат мира по хоккею. Однако пандемия коронавируса спутала все планы - мировое первенство в Швейцарии пришлось отменить.
8 мая в Лозанне и Цюрихе должен был стартовать чемпионат мира по хоккею. Однако пандемия коронавируса спутала все планы - мировое первенство в Швейцарии пришлось отменить.
Любители хоккея со стажем наверняка еще помнят, что раньше чемпионаты мира, за исключением олимпийских сезонов, проводились обычно в марте. Было это в эпоху сборной СССР, которая 9 лет подряд (1963-1971) завоевывала золотые медали.
Коронавирус сорвал праздник хоккея
Позже чемпионаты мира стали проводиться в апреле. Затем главный турнир года был скорректирован под календарь НХЛ и мировое первенство обрело постоянную прописку в мае.
Нынче майский праздник хоккея сорвала коронавирусная инспекция. Тем интереснее ожидается следующий турнир, который готовятся принимать Латвия и Беларусь. Чемпионский титул на ледовых аренах Риги и Минска будет защищать сборная Финляндии. Год назад финская команда одержала в финале сенсационную победу над канадцами - 3:1.
Удивительная победа Суоми
"Кленовые листья" на словацком льду были полностью укомплектованы игроками НХЛ, тогда как у финнов было 18 дебютантов мирового первенства и лишь 2 хоккеиста из НХЛ. Удивительная победа Суоми!
Портал Delfi предлагает вспомнить лучшие моменты прошлогоднего финала чемпионата мира Канада - Финляндия и поединка за бронзовые медали, в котором Россия в серии буллитов одолела Чехию - 3:2.
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