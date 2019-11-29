ВИДЕО: Крутая драка в КХЛ. Белорус зарубился с русским

Защитник гостей Олег Евенко на последней секунде первого периода сцепился с форвардом ярославцев Александром Свитовым. Судьи не стали растаскивать хоккеистов и зрители увидели эффектный бой. Он продолжался почти минуту.

Оба хоккеиста за годы своей карьеры провели немало кулачных боев. 28-летний Евенко - в нынешнем сезоне один из лидеров по количеству штрафных минут. После долгого обмена ударами 37-летний Свитов все-таки оказался на льду, но моментально поднялся. Однако подоспевшие судьи разняли хоккеистов.

"Локомотив" выиграл поединок у "Динамо" со счетом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).