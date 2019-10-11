ВИДЕО: Ковальчук забросил шайбу в свои ворота
В поединке регулярного чемпионат НХЛ "Ванкувер" разгромил дома "Лос-Анджелес", за который выступает капитан сборной России Илья Ковальчук - 8:2 (2:0, 2:1, 4:1).
В поединке регулярного чемпионат НХЛ "Ванкувер" разгромил дома "Лос-Анджелес", за который выступает капитан сборной России Илья Ковальчук - 8:2 (2:0, 2:1, 4:1).
Четвертая шайба канадского клуба в этом матче записана на счет Джея Миллера, но фактически ее забросил коньком в свои ворота 36-летний Ковальчук.
За океан Коваальчук отправился с мечтой завоевать Кубок Стэнли, но его возвращение удачным не назовешь. В прошлом сезоне "Лос-Анджелес" в плей-офф не попал, а старт нынешнего получился не очень удачным - одна победа в трех матчах.
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