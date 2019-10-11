ВИДЕО: Ковальчук забросил шайбу в свои ворота

Четвертая шайба канадского клуба в этом матче записана на счет Джея Миллера, но фактически ее забросил коньком в свои ворота 36-летний Ковальчук.

За океан Коваальчук отправился с мечтой завоевать Кубок Стэнли, но его возвращение удачным не назовешь. В прошлом сезоне "Лос-Анджелес" в плей-офф не попал, а старт нынешнего получился не очень удачным - одна победа в трех матчах.

